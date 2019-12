La Juventus ha raccontato tutte le curiosità relative alla partita vinta per 2-1 contro la Sampdoria in un comunicato ufficiale sul sito bianconero: "Il volo di Cristiano Ronaldo, ieri, ha deciso Sampdoria-Juventus. Un colpo di testa pazzesco, che ha riportato la Juve in vantaggio e che è valso la vittoria, e la sicurezza di chiudere in testa in campionato il 2019. Ronaldo non è nuovo a queste prodezze: infatti, sono 128 i gol di testa di Cristiano su 712 totali segnati tra club e Nazionale (il 18% del totale). Da quando è alla Juve, ha segnato 11 gol di testa in totale, almeno 7 più di qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo".



GLI ALTRI FACTS DELLA GARA



Maurizio Sarri ha vinto la sua partita numero 100 in Serie A alla sua panchina numero 169: tra gli allenatori che hanno fatto il loro esordio nel massimo campionato dal 1994/95 in avanti, nessuno è riuscito a raggiungere questo traguardo prima di lui.



Cristiano Ronaldo è andato in doppia cifra di reti per il 14° campionato di fila: nei top-5 europei, dal 1998/99 in avanti, solo Lionel Messi ci è riuscito altrettante volte. Sesto gol di Cristiano di testa in Serie A: dal suo arrivo solo Pavoletti (11) ha realizzato più reti di testa nel massimo campionato.



Per la prima volta da quando è alla Juventus Alex Sandro ha fornito due assist vincenti nello stesso match di Serie A (gli era già successo in Coppa Italia contro la Lazio nel maggio 2017). Il brasilano ha già fornito più assist in 13 presenze di questa Serie A rispetto ai due assist in 31 gare giocate dello scorso torneo.



La Juventus ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 5 gare di campionato. Solo 5 clean sheets per i bianconeri finora, la metà di quelli registrati nelle prime 17 nel 2018/19. Per tornare a un numero così basso di clean sheets nei primi 17 turni dei bianconeri bisogna risalire al 2010/11.



Secondo gol consecutivo di Caprari alla Juventus, dopo quello realizzato a maggio sempre al Ferraris.



Paulo Dybala è il miglior marcatore in trasferta della Juventus in questa Serie A: 4 dei suoi 5 gol sono infatti arrivati lontano da casa. La Joya ha segnato 7 gol alla Sampdoria in Serie A: contro nessuna squadra ha trovato più volte la via del gol nel massimo campionato. In 15 presenze di questo campionato ha già eguagliato il suo numero gol della scorsa Serie A (5 in 30 gare).



Gianluigi Buffon ha eguagliato Paolo Maldini come primatista di presenze in Serie A (647 partite e per entrambi non vengono considerati gli spareggi).



Vittoria numero 250 per Leonardo Bonucci con la Juventus contando tutte le competizioni.