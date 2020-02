di Francesco Guerrieri, inviato a Sanremo

Ieri sera a Sanremo era scoppiata la Ronaldo mania. Il portoghese dribbla tutti i giornalisti prenotando un intero ristorante lasciato vuoto per andarsene indisturbato a Bordighera con la sua Georgina. Un dribbling in pieno stile CR7. Ma ricostruiamo quello che è successo: il portoghese è arrivato ieri a Sanremo per vedere da vicino il debutto della compagna all'Ariston. Tanti applausi e qualche risata dalla platea, più di una volta il portoghese si è alzato e allontanato raggiungendo Georgina nei camerini quando la modella non era impegnata in diretta.



IL DEPISTAGGIO - Finché si è alzato per non sedersi più, Ronaldo lascia l'Ariston prima della fine del Festival per andare a mangiare al ristorante. Quale? Difficile da capire, quando si parla di CR7 ogni informazione è top secret. Chiamate, messaggi, uno sguardo sui social per captare qualche informazione. L'unica certezza era l'allenamento di oggi pomeriggio. Verso l'una arriva un messaggio: "Ronaldo è qui". Bingo. Lascio la sala stampa e volo al ristorante "Paolo e Barbara" poco distante dal teatro. Luci accese, quella principale è l'unica entrata/uscita. Fuori c'erano più tifosi che giornalisti. Il tempo passa ma tutto tace. Verso le 2 finisce il Festival e circa mezz'ora dopo passa il van di Cristiano con Georgina a bordo. Va dritto, non si ferma. Come mai? Poi la soffiata: "Ronaldo è al Grand Hotel del Mare a Bordighera". Una chiamata la volo: confermato. Ha prenotato un ristorante intero per depistare i giornalisti e andarsene indisturbato a circa 12 chilometri da Sanremo. Piano perfetto, colpo riuscito. Doppio passo e via, l'ennesimo dribbling di Cristiano Ronaldo.