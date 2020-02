Your browser does not support iframes.

La Juventus ruba le prime pagine dei giornali, tra poche ore in edicola. La vittoria contro la Spal rilancia i bianconeri staccando temporaneamente le inseguitrici in classifica. "Prova a prendermi" scrive infatti Il Corriere dello Sport, che però ampio spazio riserva anche alla decisione del Ministero dello Sport di sospendere, causa coronavirus, le gare sportive in Veneto e Lombardia. Questo, include anche la Serie A, e anche Inter-Sampdoria prevista per domani sera a San Siro. "CR7 Record" invece, è il titolo di Tuttosport, che da risalto alle 11 giornate consecutivamente a segno del campione portoghese. Un numero che lo piazza in cima alla speciale classifica, in compagnia di Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta.