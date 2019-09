Sembrava tutto apparecchiato per la sfida nel segno dei gol tra Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, ma Juventus-Brescia sarà "solo" la sfida tra l'attaccante italiano e Gonzalo Higuain. La sfida, (letteralmente un «1X2» nel quale bisogna pronosticare chi segnerà di più) dicono le quote, è destinata a finire in parità: si gioca a 1,85 la possibilità che entrambi chiudano con lo stesso numero di reti, riporta Agipronews. Malgrado il pareggio totale, anche per la forza della Juve, Higuain è in vantaggio su SuperMario: segnare più del suo avversario paga 2,50, al contrario invece, la quota salirebbe a 5,90, anche perché Balotelli potrebbe entrare a partita in corso. Occhio però, perché se il calciatore bresciano partisse titolare, allora c’è da tenere in conto una statistica micidiale: nelle uniche due volte che ha debuttato negli 11, ha sempre segnato una doppietta. Una doppia marcatura di Balotelli è proposta a 20,00.