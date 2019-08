Kwak Ji-hyuk, giovane tifoso della Juventus, è partito dalla sua Corea del Sud alla volta della Svezia soltanto per chiedere spiegazioni a Cristiano Ronaldo. Il motivo? Il fenomeno portoghese non è sceso in campo nell'amichevole dei bianconeri contro il Team K-League lo scorso 26 luglio. CR7 è rimasto in panchina per riprendere fiato dopo le amichevoli conto Tottenham e Inter, spezzando il cuore di tanti tifosi coreani che volevano ammirarlo da vicino. Tra cui Kwak, che lo scorso 10 agosto è partito alla volta di Stoccolma, dove si è tenuta la partita tra Juventus e Atletico Madrid di International Champions Cup e ha gridato a Ronaldo: "Perché non hai giocato in Corea?". Nemmeno un cartellone in spagnolo ha avuto successo, ma in compenso il video che lo ritrae in questa impresa ha già ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tanto che Kwak è in arrivo in Italia, per provare a ottenere una risposta da Ronaldo in una delle prossime partite.