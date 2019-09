Cristianoè sceso in campo soltanto ieri sera, nella grande sfida tra Juventus e Napoli in cui ha messo lo zampino con il gol del momentaneo 3-0, ma. Il fenomeno portoghese si sta allenando nella palestra di casa insieme alla splendidaRodriguez, che corre sul tapis roulant mentre CR7 fa esercizio. Una famiglia sempre al lavoro, insomma, per mantenere altissima la condizione fisica e atletica.