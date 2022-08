Dopo la decisione presa da Ten Hag su quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha iniziato a puntare i piedi e ora spera di poter fare le valigie nel minor tempo possibile. Proprio per questo, stando a quanto riportato in questi istanti da Sky Sport, il super procuratore Jorge Mendes sarebbe al lavoro per rescindere il contratto di CR7.