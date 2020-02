Cristiano Ronaldo è stato spesso decisivo nella sua lunga e vincente carriera, ma mai quanto lo è oggi per le sorti della Juve. Nelle gare bianconere contano gli episodi e i dettagli e lì CR7 fa la differenza: 19 gol in 19 presenze per il portoghese, che ha inciso praticamente sempre. Senza le sue reti, la Juventus avrebbe 18 punti in meno. E grazie alle sue marcature sono arrivati 25 dei 54 punti bianconeri. Lo riporta Goal, aggiungendo: "N​elle 19 gare giocate, in 2 occasioni le sue reti non sono servite ad ottenerne (contro Napoli e Lazio, sconfitte in cui è comunque andato a segno), in 5 non è ha trovato la via del goal, in 9 Madama ha dovuto affidarsi a lui per forza di cose, mentre nelle restanti tre la sua squadra avrebbe vinto anche senza le sue reti.