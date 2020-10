Nel giorno in cui inizia la 4^ giornata di Serie A, con la Juventus a giocare la sua terza partita di questo campionato data la non disputa della gara col Napoli, continuano a tenere banco le polemiche su Cristiano Ronaldo e le polemiche... ministeriali circa la sua positività al Covid-19 e le violazioni dei protocolli. Tranne che per la Gazzetta dello Sport, che dedica un primo paginone al derby di Milano in programma oggi alle 18. Il Corriere dello Sport apre invece con "CR7 lite di Stato". Sullo stesso argomento Tuttosport in taglio alto "CR7, Spadafora: basta bugie!". Mentre per presentare le supersfide di oggi usa Federico Chiesa come uomo-immagine di Crotone-Juve.