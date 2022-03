E' una settimana decisiva per il calcio italiano, alle prese con le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Gli Azzurri di Roberto Mancini dovranno vedersela prima contro la Macedonia e nel caso di vittoria, molto probabilmente con il Portogallo di CR7. Proprio Cristiano, ha voluto caricare la squadra attraverso un post condiviso sui suoi account social.'Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita'.