La carta segreta di CR7. Se n'è parlato a lungo e ancora se ne parla perché tra i documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza non c'è traccia di quella "scrittura privata" che sarebbe l'oggetto di una delle telefonate intercettate tra Cherubini e l'avvocato. Dalla Juve negli interrogatori del ds e di Arrivabene non sono arrivati chiarimenti diretti e prove di questa lettera, così la Procura potrebbe passare all'altro lato interrogando Cristiano Ronaldo come teste. Gabasio, infatti, non potrà intervenire come tale, spiega la Gazzetta: "Non potrà essere interrogato come testimone, interlocutore di Cherubini nell’intercettazione chiave, e quindi per la procura potenzialmente ben informato sull’argomento: essendo procuratore e legale rappresentante della Juventus, che nel procedimento sulle plusvalenze è indagata come persona giuridica, potrà essere ascoltato solo se affiancato da un avvocato".