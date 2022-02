In casa Juve si vive in un clima idilliaco da più di due settimane, o meglio, da quando Dusan Vlahovic ha fatto il suo approdo nel quartier generale della Continassa, facendo ritornare in un lampo quell'atmosfera che ruotava attorno alla presenza di CR7. Già, proprio quel Cristiano Ronaldo che non sta avendo molta fortuna in terra inglese, anzi, ha raggiunto forse uno dei punti più bassi della sua carriera. Nella gara odierna contro il Southampton infatti, i Red Devils non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 e anche in questa giornata il fuoriclasse portoghese è rimasto a secco di gol. A dirla tutta, ha avuto un occasione più ghiotta di un calcio di rigore per interrompere questa striscia negativa, ma ha clamorosamente calciato fuori da pochi passi con la porta completamente vuota. Con quella di oggi sono ben 5 le gare consecutive senza andare a segno, l'ultima risale infatti al 30 dicembre scorso, divenendo di fatto il suo periodo di siccità più lungo ed eguagliando quello ai tempi del Real nel periodo compreso tra le ultime gare della stagione 2009/2010 e quella 2010/2011