Il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara di Champions League asiatica vinta contro l'Al-Duhail.'Non mi interessano i record. Quello che voglio è godermi il momento; la nostra squadra sta migliorando sempre di più, il nostro allenatore e il suo staff tecnico ci aiutano molto per arrivare al top. Mi diverto, credo che questa sia la chiave per quello che faccio. ​Cristiano non è come tutti gli altri: sono diverso dagli altri, ecco perché voglio continuare a giocare e a fare le cose bene'.