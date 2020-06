Il calciomercato che verrà sarà diverso da quello che conosciamo. Inventiva, creatività, scambi e opportunità, difficilmente vedremo trasferimenti multimilionari a causa dell’emergenza coronavirus, che ha ridotto il potere economico anche dei club più ricchi al mondo. Ci vorrà tempo prima che il mercato si assesti sui livelli del passato, quando sono stati compiuti colpi epocali. Il portale spagnolo fichajes.net ha stilato una classifica dei 10 giocatori che hanno spostato più soldi negli ultimi 10 anni grazie ai loro trasferimenti. Nella top ten ci sono due giocatori della Juventus: immancabile, ovviamente, Cristiano Ronaldo, al secondo posto con i suoi 230 milioni di euro, insieme al suo compagno di reparto Gonzalo Higuain che tra Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea ha fatto spendere 169 milioni di euro. Presenti anche due ex come Alvaro Morata e Zlatan Ibrahimovic.



Sfoglia o scorri la GALLERY per vedere la top 10