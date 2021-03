Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi c'è tutta la delusione di Cristiano Ronaldo, il suo Portogallo ha vinto allo Stadium ma l'attaccante della Juventus non ha giocato benissimo: "Lukaku e Vlahovic a segno, CR7 flop" titola il quotidiano, che in taglio alto dà spazio al futuro di Dybala: "E' sul mercato. Nedved conferma Pirlo, ma per Paulo si aprono nuovi scenari". Poi, focus sull'Italia che stasera affronterà l'Irlanda del Nord nella prima gara di qualificazione a Qatar 2022: "Riscatto Mondiale".



Tuttosport apre con le parole di Nedved: 'Avanti con Pirlo e CR7. E allo Stadium Ronaldo batte De Biasi 1-0' scrive il quotidiano riferendosi alla vittoria del Portogallo contro l'Azerbaijan nella prima gara di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. In taglio alto spazio alla gara dell'Italia con le parole di Chiellini: 'Italia, ma più un'altra Svezia!'.