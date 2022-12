Il presidente turco Erdogan ha parlato ad un emittente della sua nazione anche del futuro dell'ex stella della Juve Cristiano Ronaldo.'Purtroppo gli hanno imposto un veto politico perché difende la causa palestinese. Mandare in campo un calciatore come Ronaldo a soli 30 minuti dalla fine ha rovinato la sua psicologia e prosciugato le sue energie. Futuro? Secondo le informazioni che ho ricevuto, ora andrà in Arabia Saudita'.