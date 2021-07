Allegri ritrova Ronaldo, che riabbraccia la Juve dopo le vacanze e che ora dovrà decidere il suo futuro. Come si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera, il tecnico ha un'idea chiara: "Guarda al futuro, più che al passato: Allegri sta infatti studiando una Juve con il 4-2-3-1, in cui CR7 potrebbe fare il centravanti. La convivenza con Dybala è sempre stata difficoltosa, ragion per cui occorreranno impegno e sacrificio sia da parte del portoghese che del tecnico. L'ex Real ha sempre goduto di una libertà invidiabile, soprattutto in campo: ora bisognerà vedere se continuerà a rivendicarla, o se deciderà di assecondare le richieste di Max". E ora si attende solo l'incontro ufficiale.