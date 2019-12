Il vantaggio di avere CR7. In campo e fuori, ma anche sul mercato. Il vantaggio… del nome. Come si legge sul Corriere dello Sport, la Juve ha “adulato” De Ligt con un ingaggio top, ma anche con l'idea di avere come compagno Cristiano, una garanzia perché una sua parola può dare una mano a convincere chiunque. E così le parole di Mendes a Dubai riecheggiano: «Possibile vedere Joao Felix in futuro giocare insieme a Ronaldo? Cristiano giocherà altri 4-5 anni. Tutto è possibile». Ora all’Atletico dopo aver sfiorato la Juve, ma giocare con l'idolo CR7 potrebbe essere una sfida per il futuro, un'idea. Un sogno.