Termina dopo piu di 12 anni il tormentone che ha visto coinvolto l'ex bianconero Cristiano Ronaldo nell'ormai celebre 'caso Mayorga'. La donna aveva infatti avanzato una richiesta di risarcimento da circa 64 milioni di euro che però, in realtà non è mai avvenuta. Nella giornata di oggi infatti, il giudice ha deciso di archiviare definitivamente il caso, avendo inoltre accusato anche l'avvocato della ragazza per aver agito in malafede.