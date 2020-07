Dybala e Ronaldo, insieme per far trionfare la Juve. Insieme perché così loro e la Juve sono più forti. A ribadire questo concetto ci ha pensato il Corriere di Torino, che spiega: "Un po’ di dati per capire quanto sia fondamentale la coppia di fenomeni per la Juve: con Ronaldo e Dybala in campo contemporaneamente la percentuale di vittorie sale dal 57% al 77%, la media gol sale da 1,6 a 2,3 reti a partita, tra gol e assist almeno uno dei due ha messo lo zampino sul 66% del fatturato bianconero. Poco? No, forse troppo. Ma in fondo i fuoriclasse sono lì per questo. E domani Ronaldo potrà quindi riprendere la propria marcia per un cammino da record. Ancora una rete e sfonderà il muro dei 50 gol in serie A. Nello scontro diretto con Ciro Immobile poi potrà proseguire il suo inseguimento al titolo di capocannoniere".