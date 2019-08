Cristiano Ronaldo & Matthijs de Ligt step up preparations #UCL pic.twitter.com/0brxIOsxps — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2019

sono entrambi nella top 10 per il premio di Calciatore dell'Anno, assegnato dalla Uefa. Il difensore olandese è giunto ottavo, mentre il fenomeno portoghese è tra i tre candidati per la vittoria finale, insieme a Lionel Messi del Barcellona e Virgil van Dijk del Liverpool. In attesa di scoprire il vincitore, insieme con il sorteggio dei gironi di Champions a fine agosto, l'account ufficiale della Champions League su Twitter carica i tifosi bianconeri con le foto dei due che