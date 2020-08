2









In un periodo in cui le voci di mercato si rincorrono dentro e oltre i confini nazionali, oggi una tifosa dell'Arsenal ha postato su Twitter una domanda per i sostenitori dei Gunners: "con la Juventus fortemente interessata al nostro Alexandre Lacazette, quale giocatore bianconero vorreste in cambio?" Le risposte non si sono fatte attendere durante il pomeriggio. Non stupisce certo leggere i nomi di Dybala e Cristiano Ronaldo, ma è interessante notare come alcuni optino per Merih Demiral. Chi invece proprio non vorrebbero (ri)vedere a Londra è Aaron Ramsey, di cui si parla per lo sfoltimento della rosa bianconera.