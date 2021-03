Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan è una furia. E non fa niente per nasconderlo. Dopo il ko contro la Juventus, sono circolate delle frasi del centrocampista belga che avrebbe attaccato Ronaldo finendo l'intervento con questa frase: "Peccato che ora guarderà i quarti di Champions sul divano come me". Si tratta di una fake news, come ha spiegato anche il giocatore del Cagliari con una storia su Instagram dopo aver pubblicato le dichiarazioni false: "Per un campione come lui ho solo rispetto" ha specificato Nainggolan. Qui sotto la fake news e la spiegazione del giocatore.