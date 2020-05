Cristiano Ronaldo è tornato. Carico e sorridente alla Continassa, il portoghese oggi si è presentato al centro sportivo 72 giorni dopo l'ultima volta. Test al J Medical e primi allenamenti in campo, anche se ancora individualmente. La determinazione è una delle caratteristiche principali di CR7, che dopo l'allenamento ha voluto mandare un messaggio per tutto attraverso i suoi canali social: "Quando diventiamo pazienti e coerenti, troviamo il modo per superare le difficoltà". Cristiano se l'è messe alle spalle, lavorando ogni giorno al massimo per farsi trovare pronto aspettando la ripresa del campionato.