Durante la conferenza stampa, il calciatore porotghese Bruno Fernandes ha rilasciato delle dichiarazioni in cui si evince il suo chiaro schieramento di posizione a favore del suo compagno CR7, finito sotto le critiche anche per via delle prestazioni con la nazionale.'Non è stato solo Cristiano a fallire. Ci abbiamo provato tutti e non ci siamo riusciti. Il portiere della Spagna è stato molto bravo. Cristiano sta facendo bene, con l’ambizione di aiutare la Nazionale, come è sempre stato e non c’è bisogno di fare grandi storie. Lui è qui per aiutare e continuerà ad aiutare. Cristiano era frustrato, proprio come tutti noi. È un attaccante, vuole segnare gol. Non c’è bisogno di fare una soap opera intorno a lui. Quello che doveva fare, lo ha fatto e i gol arriveranno. Queste sono fasi. Quando segnerà, si sentirà più rilassato per continuare a segnare tanti gol per noi. Non dimentichiamoci che è il detentore del record di gol per una nazionale'.