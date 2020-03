Your browser does not support iframes.



Un giornata molto intensa quello dello sport, sebbene non si sia scesi in campo. Ancora molto difficile immaginare una ripresa del campionato a breve, ma le parti stanno lavorando. Il quotidiano piemontese Tuttosport titola: 'CR7 dice sì'. Il tema? Quello relativo agli stipendi e alla riduzione in casa Juve. Il fenomeno portoghese avrebbe infatti accettato. Intanto il Presidente della Juventus, in qualità di Presidente dell'ECA scrive ai club europei: "Affrontiamo una vera minaccia esistenziale. Il calcio è fermo e lo sono anche le nostre entrate, stiamo discutendo come rivedere il sistema attuale".



Il Corriere dello Sport, invece titola così: 'Test sui malati prima del via'. Allarme della Federazione medici sportivi: un protocollo prescriverà ai club accertamenti per escludere danni all'apparato cardiorespiratorio. Nelle pagine del Corriere, troveremo anche un'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti che parla del calcio dopo il Coronavirus: "Sarà un calcio più vero".