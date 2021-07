Il futuro della Juventus dipende da. La pandemia ha reso ancora più pesante il suo stipendio da 31 milioni netti per le casse della società, che programmerà l’intera sessione estiva di mercato in base alla decisione di CR7. Il portoghese in questo momento è in vacanza sul suo yacht, come testimoniano le foto pubblicate sui social, ma il suo agenteè atteso a breve in Italia.- Ronaldo potrebbe decidere di rimanere ancora un anno in Italia andando in scadenza di contratto, oppure fare le valigie già quest’estate per raggiungere, molto probabilmente, il. I parigini hanno fin qui portato avanti un mercato stellare, con gli acquisti di Hakimi e Wijnaldum già ufficializzati, e quelli di Donnarumma e Sergio Ramos pronti a esserlo. In questo momento il club della capitale francese sembra essere l’unica squadra in grado di garantire l’attuale stipendio a Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere tentato dallo sceicco per provare a vincere di nuovo la Champions League.L’addio di Ronaldo potrebbe di conseguenza spalancare le porte a: il centrocampista del Sassuolo ha già dato la sua preferenza alla Juve nonostante il forte interesse dell’Arsenal. La prossima settimana dovrebbe esserci il secondo incontro traper provare a trovare un accordo sulla formula dell’operazione: la Juve punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto e pagamento pluriennale con l’aggiunta di qualche contropartita tecnica, per un totale di 40 milioni di euro. Il Sassuolo non sembra però convinto del prestito e vorrebbe cedere subito il giocatore a titolo definitivo.L’addio di Ronaldo porterebbe nelle casse del club bianconero la liquidità necessaria per accontentare il Sassuolo e dare subito ad Allegri il centrocampista richiesto. Il countdown per l'arrivo in Italia di Mendes è iniziato, tra una settimana sarà tutto più chiaro.