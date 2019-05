Recap Today @ JTC pic.twitter.com/TmVs3CS1r0 — JuventusFC (@juventusfc) 24 maggio 2019

Laha fatto emozionare tutti i tifosi presenti al Training Center della Continassa con un allenamento da urlo, alla vigilia dell'ultima partita della stagione contro la Sampdoria, in programma per domenica sera alle ore 18 allo stadio Marassi. In particolare, è una magia di Cristianoa far impazzire il pubblico, con il fenomeno portoghese che invita tutti a esultare a gran voce dopo la giocata. Insomma,: eccolo riassunto in poco meno di due minuti, dall'account Twitter della Juventus.