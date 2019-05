Serata di festa e premiazioni per Cristiano Ronaldo che ieri sera all'Allianz Stadium non ha alzato solo il suo primo scudetto ma anche il premio come miglior calciatore dell'anno in Serie A. Il portoghese è stato premiato prima del calcio d'inizio e da qualche minuto ha postato in rete la sua foto con la statuetta: "Campione d'Inghilterra, Spagna e Italia. Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia", ha scritto CR7 su Instagram. "Non ci sono limiti alle conquiste quando il sogno resta vivo giorno dopo giorno".