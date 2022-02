Quella di oggi è una data particolare per i tifosi juventini, o meglio, lo era ancor di più fino allo scorso anno. Già, perche il 5 febbraio di 37 anni fa nasceva l'ex campione della Juve Cristiano Ronaldo che, anche se non è riuscito nell'impresa di portare la Champions a Torino, ha comunque lasciato un segno indelebile nel club bianconero, arrivando a fare piu di 100 gol in appena 3 stagioni. Non potevano mancare infatti gli auguri anche dalla Vecchia Signora che attraverso i social ha scritto: 'Auguri per i tuoi 37 anni CR7'. Sono mancati invece quelli del Real Madrid, altro suo ex club, dove ha scritto pagine indelebili nella storia dei Blancos, con cui ha vinto 4 Champions League.