Cristiano Ronaldo in persona si sta muovendo per provare a portare Casemiro alla Juventus. A riportarlo è Don Diario, secondo il quale il portoghese sta provando a convincere l'ex compagno del Real Madrid a trasferirsi in Italia, a Torino. Casemiro sarebbe un acquisto da novanta per la Juve che punta alla Champions League, chiodo fisso della società bianconera da qualche anno.