Cristiano Ronaldo non ha dubbi. La Juventus deve puntare su Carlo Ancelotti per avviare un nuovo ciclo vincente dopo l’addio a Massimiliano Allegri. Tuttavia, il clamoroso ritorno del tecnico emiliano sulla panchina bianconera è tutt’altro che semplice. Dall’Inghilterra, addirittura, viene dato quasi per impossibile. Ne è convinto il Daily Mail, convinto dell’impossibilità di vedere l’ex Chelsea alla guida della squadra campione d’Italia. Il motivo? La volontà di Ancelotti di proseguire con il Napoli. Insomma, operazione difficile, se non impossibile. Sempre che la corte di Cristiano Ronaldo non sortisca effetti clamorosi. Il portoghese ci spera, forte dell’esperienza al Real Madrid che ha fruttato la conquista di una Champions League.