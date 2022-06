Non trova pace il fuoriclasse porotghese Cristiano Ronaldo, reduce da una stagione più che deludente disputata con il suo Manchester United. Stagione che lo ha indotto a pensare ad una separazione da Old Trafford e questa volta in maniera definitiva. Tante sono state le squadre che avrebbero fatto un pensiero sul penta Pallone d'Oro e per ultimo si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco, come riportato anche dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.