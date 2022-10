Il futuro dell'ex stella della Juve Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scrivere, con il portoghese che in questo momento farebbe carte false pur di lasciare Manchester. Poche le offerte concrete recapitategli la scorsa estate, ma c'è chi è ancora pronto a scommettere su di lui. Come riportato da Star infatti, anche l'Inter Miami sarebbe sulle sue tracce, pronto a fare follie pur di portarlo in MLS.