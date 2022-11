Non trova più pace il penta Pallone d'Oro Cristiano Ronaldo, sempre più al centro della bufera che si sta abbattendo su di lui da inizio stagione. I rapporti con i Red Devils e con tutti i suoi compagni sono infatti al minimo storico e non è da escludere un divorzio immediato al rientro dai Mondiali. Ma in queste ore sarebbe spuntata anche una nuova soluzione, come dichiarato anche dal CEO dell’A-League australiana, Danny Townsend, il quale ha ammesso di aver provato a portare già in passato Cristiano nel vecchio continente.