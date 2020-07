1









La corsa al titolo di capocannoniere di Cristiano Ronaldo (a quota 28 reti, una in meno del bomber laziale Ciro Immobile) ci permette di ricordare che è da 12 anni che un giocatore della Juventus non si aggiudica il titolo di massimo bomber della Serie A. L'ultima volta accadde nel 2008, quando al primo campionato in A post Calciopoli, con Ranieri in panchina, la leggenda bianconera Alessandro Del Piero vinse la classifica marcatori con 21 gol (3 su rigore). Peraltro fu una doppietta juventina, dato che al secondo posto arrivò David Trezeguet con 20 gol (2 rigori).