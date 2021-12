È sempre Cristianoil re dei. Secondo i dati emersi dal monitoraggio annualedella multinazionale Talkwalker, anche nel 2021 l'ex Juve non ha avuto rivali su, arrivando quasi a doppiare il rivale di sempre Lionel, con 2.1 miliardi di interazioni contro le 1.1 dell'argentino. Chiude il podio Neymar, mentre fra i giocatori di Serie A a dominare è Paulo, al 9° posto assoluto con 148 milioni di interazioni totali. A poca distanza (12°) il milanista Zlatan Ibrahimovic. Per trovare gli italiani bisogna invece scendere fino alla 51^ posizione occupata da Leonardo: il difensore bianconero è seguito alla 65^ da Federico, e ancora più in basso da Giorgioe Gianluigi, rispettivamente 78° e 79°.