L'allenatore del Manchester United, Ten Hag, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club, in cui ha parlato anche della situazione legata al futuro di Cristiano Ronaldo.'La situazione è la stessa della settimana scorsa. Forse preoccupato non è la parola giusta. Mi concentro sui giocatori che sono qui, che stanno facendo molto bene, che sono in buona forma. E mi concentrerò su questo. Non vedo l'ora di vedere se Ronaldo verrà, ma se verrà lo integreremo nella squadra'.