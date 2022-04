L'ex fuoriclasse della Juve, Cristiano Ronaldo, è finito nuovamente al centro delle critiche dopo il bruttissimo gesto avvenuto al termine dell'ultima uscita del Manchester, quando si è scagliato contro un tifoso autistico, gettandogli il cellulare in terra. Immediate le scuse del porotghese che ha voluto invitare 'la vittima' come suo ospite personale nella prossima gara casalinga dei Red Devils. Questo però avrebbe complicato ultteriormente i rapporti tra il penta Pallone d'Oro e il club di Carrington, tanto che, stando a quanto riportato dal Manchestere Evenening News, il suo divorzio nella prossima stagione sarebbe ormai cosa certa.