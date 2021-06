L’edizione odierna di Tuttosport celebra, in prima pagina, Cristiano Ronaldo, che ha agguantato Ali Daei a 109 gol, record di marcature con la maglia della nazionale: “CR7 sono sempre io!”. Poi, focus sul mercato: “Locatelli: solo Juve! – L’azzurro dice no al Borussia Dortmund e all’Arsenal: bianconeri in pressing sul Sassuolo. Duello col Milan per Kaio Jorge”.



Stessa sorte per il Corriere dello Sport: “CR7 bellezze”. Poi sul centrocampista del Sassuolo: “Locatelli, prove d’intesa tra Juve e Sassuolo”.



“CR7, altro record”, così apre La Gazzetta dello Sport, che aggiunge sul regista della Nazionale di Mancini: “Locatelli è più vicino alla Juve, la chiave è Dragusin. Si lavora sulla formula”