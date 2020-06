2









CR7 alla prova del... nova. Andata. Nel tridente dell'altra sera contro il Milan insieme a Dybala e Douglas Costa - sperimentato per la prima volta da Sarri - il portoghese è stato provato come punta centrale. Un nove atipico, perché Ronaldo partiva da sinistra per poi accentrarsi e prendere posizione nello spazio lasciato libero da Dybala che arretrava qualche metro più indietro. Cos'è mancato? Il gol, chiaro. Anche per i mancati inserimenti dei centrocampisti.



L'IDEA DI SARRI - C'è da dire che Cristiano col Milan non ha giocato una delle sue migliori partite da quando è in bianconero, anzi. Sarà per il ritorno in campo dopo tre mesi o per il nuovo tridente, fatto sta che il portoghese ha sbagliato anche un calcio di rigore tirato sul palo. Schemi e movimenti da perfezionare. L'idea dell'allenatore è far girare tutto intorno a CR7 e Dybala, a difendere ci pensano gli altri. Cristiano dovrà preoccuparsi solo di buttarla dentro e pressare gli avversari.



NUMERI - Senso del gol, calcia col destro e col sinistro, gioca palla al piede e fa in profondità, si libera dalla marcatura avversaria ed è bravo in acrobazia. Insomma, l'allenatore vuole provare ancora Ronaldo in un numero nove a tutti gli effetti. Ci sarà da lavorare sul gioco della squadra, che deve essere più rapido e preciso per metterlo davanti alla porta. E nonostante una partita così e così, al fischio finale l'attaccante della Juve ha totalizzato il 62% di azioni riuscite secondo quanto riporta Tuttosport, in media con il resto della stagione. Si abbassa nettamente, invece, la percentuale dei tiri nello specchio: 14% contro il 39% stagionale. Manca ancora un po' di lucidità sotto porta, normale dopo tre mesi di stop totale. Ronaldo alla prova del nove, il tridente ha un nuovo volto.