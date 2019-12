Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito alcune scelte di formazione di Maurizio Sarri nella Supercoppa Italiana persa dalla Juventus contro la Lazio in Arabia Saudita. In particolare, come racconta La Repubblica, il fenomeno portoghese non avrebbe digerito la sostituzione di Gonzalo Higuain al quarto d'ora del secondo tempo, per far entrare un Aaron Ramsey sottotono. Il tridente, che in quest'ultimo periodo ha rivitalizzato Ronaldo, meritava maggior fiducia secondo CR7.