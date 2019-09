Torino gli è entrata nel cuore. Ronaldo ormai sembra essersi abituato bene tra le strade del capoluogo piemontese, come se ci fosse sempre stato. Così, per la sua nuova campagna pubblicitaria della sua linea di accessori, come riporta La Stampa, il campione portoghese ha scelto alcune delle più preziose vetture anni '40 e '50 del Museo dell'Automobile, di Torino. Un binomio, quello tra la stella della Juventus e la città, che si rafforza ancora.