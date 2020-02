La Juventus non riesce a giocare come dovrebbe, ma una cosa è certa: Cristiano Ronaldo continua a sorprendere. Nell'ultima sfida di Serie A, contro il Verona, il portoghese ha segnato la decima rete consecutiva, battendo il record di David Trezeguet. Un ritmo impressionante quello quello di Cristiano Ronaldo, che lo ha portato a un solo gol dal record della Serie A, detenuto da Gabriel Batistuta e Fabio Quagliarella. Il record è davvero a un passo, Brescia e Spal potrebbero essere due gare giuste per il sorpasso del portoghese.