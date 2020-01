CR3. No, non ha cambiato numero finale, né la sigla. E' soltanto il festeggiamento della Juve per il suo Cristiano Ronaldo. Il portoghese, autore di una tripletta nella gara vinta 4-0 contro il Cagliari, si è fatto fotografare con il pallone della gara, che ovviamente porterà con sé dopo ogni benedetta tripla della sua carriera. Ecco perché è un CR3. Anzi: CR13. Finora, questi i gol in campionato.