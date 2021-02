Cristiano Ronaldo non ha ancora vinto la classifica marcatori della Serie A: al suo primo anno il capocannoniere è stato Quagliarella, l'anno scorso Immobile (con tanto di Scarpa d'oro). In questa terza annata in Italia, il fuoriclasse della Juventus vuole finalmente riuscire a far suo questo titolo. E per adesso ci sta riuscendo. A scanso di tripletta di Immobile o poker di Ibrahimovic, infatti, al termine di questa giornata di campionato sarà ancora CR7 il leader dei bomber. E lo sarebbe anche senza rigori.



LA CLASSIFICA (limitata alla doppia cifra di gol; con l'asterisco chi deve ancora giocare domani)



C. Ronaldo (Juventus) 16 reti

Lukaku (Inter) 14

Immobile (Lazio) 13*

Ibrahimovic (Milan) 12*

Muriel (Atalanta) 12

Belotti (Torino) 11

Joao Pedro (Cagliari) 11*

L. Martinez (Inter) 10