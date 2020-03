CR1000. Con quella di stasera, Cristiano Ronaldo tocca le mille presenze in carriera tra club e nazionale. Il portoghese "festeggia" questo traguardo senza pubblico per le restrinzioni a causa del Coronavirus, ma la Juventus ha voluto comunque omaggiarlo con un post su Twitter: "#CR1000, Cristiano Ronaldo raggiunge quota 1000 presenze tra i professionisti!". Le presenze di Ronaldo sono 627 con i club, tra Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juve, e 164 con la maglia del Portogallo: nessuno come lui in nazionale.