CRR7. Cristiano Ronaldo resta! A svelarlo è Tuttosport, secondo il quale il coronavirus non cambierà i piani del portoghese e della Juventus:e anche negli ultimi mesi difficili Ronaldo si è sentito coccolato e seguito virtualmente da vicino dal club nonostante la distanza.- Quando è arrivato alla Juve Cristiano sapeva della serieta della società e che avrebbe firmato con il club più importante d'Italia, in questi giorni ne ha avuto l'ennesima prova. Al di là dell'aspetto economico - CR7 guadagna circa 31 milioni di euro all'anno - farebbe fatica a trovare una squadra con le sue stesse ambizioni.. L'unico potrebbe essere il Psg che potrebbe offrirgli garanzie anche dal punto di vista economico, ma Ronaldo non è tentato dalla Ligue 1. CR7 non vuole muoversi dalla Juve, per altri due anni Torino sarà casa sua.