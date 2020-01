La Juventus sorride, dopo il pareggio dell'Inter in casa con l'Atalanta. Un 1 a 1 che avrebbe potuto essere ancor più vantaggioso per i bianconeri, se Handanovic e Rocchi (con la complicità di Irrati al Var), non si fossero frapposti l'uno al rigore di Muriel, gli altri al "non" rigore di Martinez per trattenuta su Toloi. Eppure, come riporta anche Tuttosport, per i bianconeri il destino è tutto da scrivere ed una vittoria vanificherebbe qualsiasi polemica sulla partita di ieri. Cristiano Ronaldo, d'altronde, è carico e non vuole interrompere contro la Roma (che in maglia Juve ancora non ha "marchiato") la sua striscia aperta di cinque giornate consecutive a segno.



COME A MANCHESTER - Sei, infatti, sarebbe lo stesso record che il portoghese ha ottenuto in Premier League con il Manchester United, mentre si è fermata "solo" ad undici la striscia aperta con il Real Madrid in Liga nel 2014-2015. Eppure, pensare alla Roma per CR7 (quando era in maglia Red Devils) potrebbe suscitare dolci ricordi, come il famoso 7 a 1 rifilato ai giallorossi all'Old Trafford il 10 aprile del 2007, in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League. Allora segnò due reti, quanto bastò per affossare le speranze giallorosse ancor prima della fine del primo tempo (gol anche all'andata, persa 2 a 1 all'Olimpico). Ronaldo sogna la replica, magari non nel risultato, ma nella prestazione individuale, per riportare la Juventus in testa alla classifica.



SERIE A - La striscia record in Serie A, comunque, resta quella da 11 reti messa a segno da Quagliarella lo scorso anno e da Gabriel Omar Batistuta con la maglia della Fioirentina nel '94-'95. Due obiettivi secondari, prima vengono i tre punti, ma sicuramente CR7 proverà a raggiungerli dalla prossima settimana, qualora dovesse andare a bersaglio anche stasera. Non c'è primato che il portoghese non brami e, sicuramente, ci comincerà a fare un pensierino nel caso la Juventus riuscisse a mettere al sicuro il primo posto in classifica.