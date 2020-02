CR... 1000. Nuovo traguardo in arrivo per Cristiano Ronaldo, che sabato contro la Spal può giocare la partita numero mille da professionista. Proprio lì, a Ferrara (ore 18), dove non ha ancora mai giocato. Considerando anche la partita di sabato, Ronaldo arriverà a 836 partite con i club (73 in bianconero) e 164 con la maglia del Portogallo. Gol? 724. Numeri pazzeschi. Un record tira l'altro, perché Cristiano insegue anche il suo primato personale di 11 partite in gol realizzato in Liga con la maglia del Real Madrid.